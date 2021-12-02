Вже до весни рейтинги у «Слуг» будуть ганебними

Суспільство вже доведене до ручки

Маю трішки зібратися з думками, але попередньо так.

Було кілька тисяч народу. Може, п’ять. Важко було встановити. Багацько. Краще ніж обережні сподівання, гірше ніж оптимістичні. Під час ходи до ОП та Ради було вже трішки менше, але все одно багацько – йшли здебільшого ДемСокира, НК та РОК, народ каже, що прапори Справи громад теж бачили.

Мітинг вийшов людним, теплим та класним. Комунікація між лідерами та активом могла б бути кращою, але тут проблема була в тому, що багато рішень ухвалювалися на ходу. Однак, наступного разу виправимо.

Тепер про політичне.

Ми першопочатково були перед складним вибором. З одного боку, ми не хотіли провокацій, які вивели б ситуацію у силове протистояння. В цьому розкладі не було б переможців. З іншого боку, для нас важливо було продемонструвати, що якщо Зеленський не викине Єрмака, Татарова, Шурму, Демченка та іншу наволоч – крісло похитнеться вже під ним. Як це зробити, не роблячі реального перевороту, і не даруючи росіянам зайві шанси?

Є єдиний конституційний варіант: перевибори Ради, втрата зеленими (моно)більшості та імпічмент. Або добровільна відставка за умов, коли «всьо пропало».

Хороші новини: до цього йде. Зелені втрачають коаліцію, у фракції падає лояльність. Якщо нам вдасться довести достатній кількості, що з цієї компашки слід піти, бо добра не буде – зможемо довести ситуацію до нових виборів. Вже до весни рейтинги у «Слуг» будуть ой не ті.

Це, з одного боку, не спричинить можливості для росіян вдарити в «невдалий момент» – його не буде, з іншого ж поставить Зеленського на розтяжку. Або він починає шанувати Конституцію та вести себе так, як він обіцяв (еге ж, сподівань якось не дуже), а не так, як робить зараз, або він втрачає спочатку рейтинги, потім Раду, потім булаву. Причому в доволі швидкій перспективі.

Для цього нам зараз потрібно довести, що нас довели. Що суспільство вже доведене до ручки, і далі просто відкараскатися відеороліками та обіцянками другого та третього мільярда дерев не вийде. Що відсидітися за тройним кільцем поліцейських та гратами паркану, звісно, можна, але дуже некомфортно, на в’язницю схоже.

Втім, зараз Зеленський робить дурню за дурнею та помилку за помилкою – як свого часу Янукович. Той випадок, коли деградація системи сягнула такого рівня, що «что не делает дурак – все он делает не так». Так що не виключено, що події будуть розвиватися швидше та зліше.

Але ми і до цього готові.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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