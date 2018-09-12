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    Рені і два сусідніх села залишать без газу на цілий місяць

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    Рені і два сусідніх села залишать без газу на цілий місяць

    Рені, Лиманське та Долинське будуть без газу з 17 вересня по 19 жовтня поточного року. Все через будівництво об'їзної дороги, розповіли в прес-представництві міської ради

    Відключають газ, так як будуть будувати об'їзну дорогу навколо Рені. Магістральний газопровід проходить під цією дорогою, тому його потрібно прокласти в іншому місці.

    Влада населеного пункту просила зробити все навесні, але підрядник затягнув все до осені.

    «Там роботи дуже багато, - повідомляє представник влади Рені. Відключали подібним чином в 2005 році, коли була повінь. Це не електрика, що рубильник включив і все працює. Має бути дотримана багато правил безпеки. Повертати газ будуть поступово в район. Хтось отримає раніше, хтось пізніше, все разом не зможуть підключитися».

    Джерело: od.oblast.online

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