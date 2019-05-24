На Вінниччині відбудеться міжнародний фестиваль звичаєвої культури



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В обласному молодіжному центрі «Квадрат» відбулась прес-конференція щодо проведення ХІ Міжнародного фестивалю звичаєвої культури «Живий вогонь»

У зустрічі взяли участь: координатор фестивалю Ірина Басенко, заступник голови Якушинецької ОТГ Людмила Грабова, ідейник фестивалю звичаєвої культури Володимир Воловодюк та ведуча Любов Завальнюк.

Розпочинаючи прес-конференцію, Ірина Басенко поінформувала про особливості концепції та про основні зміни щодо проведення ХІ Міжнародного фестивалю звичаєвої культури «Живий вогонь», який стартує 22 червня.

«Цьогоріч фестиваль відбудеться у новому форматі та на новій локації, а саме – у с. Якушинці. До цього три роки поспіль захід проходив у Хмільнику, а ще раніше – в різних населених пунктах області», - розповіла Ірина Басенко.

У свою чергу, заступник голови Якушинецької ОТГ Людмила Грабова поінформувала про розвиток об’єднаної територіальної громади та підкреслила, що проведення фестивалю «Живий вогонь» стало приємною несподіванкою для місцевих мешканців. «Ми маємо досвід проведення різнопланових заходів. Зокрема, цьогоріч було проведено три фестивалі, але фестиваль такого масштабу ще не проходив у с.Якушинці. Варто сказати, що у Якушинцях є чимало цікавих історичних місць, пов’язаних із періодом Козаччини», - зазначила Людмила Грабова.

За словами організаторів заходу, родзинкою ХІ Міжнародного фестивалю звичаєвої культури «Живий вогонь» буде відтворення автентичного подільського купальського обряду. Для максимально точного відтворення обряду також залучили етнографів Вінниччини.

Театралізоване купальське дійство стане кульмінацією і головною подією фестивалю, а перед цим усі охочі стануть разом до висікання іскри «живого вогню».

Під час прес-конференції Ірина Басенко повідомила, що вперше на фестиваль приїдуть гості з європейських країн, які продемонструють колоритні експозиції для виставки «Культура мого народу». За її словами, у заході також візьмуть участь представники різних етнічних груп, які й донині проживають в Україні, а саме: гуцули, лемки, бойки, ополяни, запорожці та інші. Побачити їхні національні строї, предмети культури і побуту, поспілкуватися та зробити фото — це унікальна можливість, яку відкриває цьогорічний фестиваль.

У свою чергу, Володимир Воловодюк акцентував увагу на обрядових моментах фестивалю: «Від початку створення фестивалю його провідною ідеєю було відродження прадавнього купальського звичаю. У двадцятих числах червня відбувається літнє сонцестояння, тож саме у поєднанні енергії Сонця, землі і води відбувається багато явищ, з якими сучасні люди втратили зв'язок або просто не звертають на них уваги. Ще тисячі років тому наші предки проводили купальські дійства 21-22 червня. Цьогоріч планується залучити велику кількість гостей з-за кордону, представників національних меншин та етнічних груп, які долучаться до подільського купальського дійства. Ми з’ясували, що у більшості народів світу є подібні звичаї. Для прикладу, вони також відзначають свято вогню, свято найдовшого дня, але ці дійства мають різні назви. Тож ми пропонуємо усім нашим гостям показати особливості проведення власних обрядів, а на завершення об’єднатися у прадавньому подільському купальському обряді».

За словами організаторів заходу, жителі Вінниччини зможуть ознайомитися з культурою тих національних меншин, представники яких проживають в Україні. Зокрема, у національній культурі вірменів, азербайджанців, грузинів, євреїв, поляків,білорусів, чехів та багатьох інших народностей присутнє свято Купала.

Про особливості розміщення локацій та про сценарій свята розповіла Любов Завальнюк, додавши: «Цьогорічний фестиваль є новим за своїм форматом. До нас дійсно приїжджають багато народів світу, представників національних меншин та етнічних груп. Мета учасників – привезти колорит місцевого свята вогню, адже представники кожного народу матимуть власну локацію і продемонструють реконструкцію свого свята».

Організатори «Живого вогню» також запросили представників козацьких організацій з різних куточків України, які продемонструють унікальні техніки козацьких бойових мистецтв, влаштують козацькі розваги та майстер-класи.

Вперше на фестивалі проведуть зустріч для представників 30-ти ОТГ, які обговорять перспективи розвитку своїх громад у культурному та туристичному аспектах, зможуть поділитися ідеями та обмінятися досвідом.

Фольк-програма з виступами автентичних колективів у денний час зміниться на потужну рок-сцену ввечері. Хедлайнером концерту стане гурт «Kozak system». Завершиться концерт фаєр-шоу, запаленим від купальського вогню.

Окрім цього, упродовж всього часу проведення фестивалю на території буде розташовано цікаві фотозони, купальські та етнічні локації, виставки, а також ярмарок з автентичними виробами майстрів. Для учасників дійства проводитимуть майстер-класи з народної творчості тощо.

Організатором ХІ Міжнародного фестивалю звичаєвої культури «Живий вогонь» виступає Вінницький козацький полк імені Івана Богуна.

Фестиваль проходитиме за підтримки Українського культурного фонду та обласної державної адміністрації.