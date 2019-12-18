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    Одеситам повідомили графік роботи громадського транспорту у новорічну ніч

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    Одеситам повідомили графік роботи громадського транспорту у новорічну ніч

    Робота транспорту на Новий рік в Одесі

    У зв'язку з відзначенням Нового року у м. Одесі, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху буде організована робота міських маршрутів загального користування з 22:00 31 грудня 2019 р. до 06:00 1 січня 2020 р.:

    Трамвайних маршрутів:

    • № 3 - 3 од.;
    • № 5-1 од.;
    • № 7 - 3 од.;
    • № 10 - 2 од.;
    • № 13 - 2 од.;
    • № 15 - 2 од.;
    • № 18 - 2 од.;
    • № 19 - 1 од.;
    • № 20 - 1 од.;
    • № 21 - 1 од.;
    • № 27- 1 од.;
    • № 28 - 1 од.

    Тролейбусних маршрутів:

    • № 2 - 1 од.;
    • № 3 - 2 од.;
    • № 7 - 3 од.;
    • № 8 - 2 од.;
    • № 9 - 3 од.;
    • № 11 - 1 од.;
    • № 12 - 2 од.

    Автобусних маршрутів:

    • № 137 - 4 од.;
    • № 145 - 4 од.;
    • № 148 – 4 од.;
    • № 150 - 5 од.;
    • № 168 -10 од.;
    • № 198 - 2 од.;
    • № 175 - 4 од.;
    • № 185 - 4 од.;
    • № 201 - 3 од.;
    • № 203 - 2 од.;
    • № 232а - 6 од.;
    • № 242 - 4 од.;
    • № 220а - 1 од. по маршруту «Рибпорт- пл. Незалежності».
    громадський транспорт Одеса новорічні свята
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