Одеситам повідомили графік роботи громадського транспорту у новорічну ніч
Робота транспорту на Новий рік в Одесі
У зв'язку з відзначенням Нового року у м. Одесі, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху буде організована робота міських маршрутів загального користування з 22:00 31 грудня 2019 р. до 06:00 1 січня 2020 р.:
Трамвайних маршрутів:
- № 3 - 3 од.;
- № 5-1 од.;
- № 7 - 3 од.;
- № 10 - 2 од.;
- № 13 - 2 од.;
- № 15 - 2 од.;
- № 18 - 2 од.;
- № 19 - 1 од.;
- № 20 - 1 од.;
- № 21 - 1 од.;
- № 27- 1 од.;
- № 28 - 1 од.
Тролейбусних маршрутів:
- № 2 - 1 од.;
- № 3 - 2 од.;
- № 7 - 3 од.;
- № 8 - 2 од.;
- № 9 - 3 од.;
- № 11 - 1 од.;
- № 12 - 2 од.
Автобусних маршрутів:
- № 137 - 4 од.;
- № 145 - 4 од.;
- № 148 – 4 од.;
- № 150 - 5 од.;
- № 168 -10 од.;
- № 198 - 2 од.;
- № 175 - 4 од.;
- № 185 - 4 од.;
- № 201 - 3 од.;
- № 203 - 2 од.;
- № 232а - 6 од.;
- № 242 - 4 од.;
- № 220а - 1 од. по маршруту «Рибпорт- пл. Незалежності».