Одеситам повідомили графік роботи громадського транспорту у новорічну ніч



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Робота транспорту на Новий рік в Одесі

У зв'язку з відзначенням Нового року у м. Одесі, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху буде організована робота міських маршрутів загального користування з 22:00 31 грудня 2019 р. до 06:00 1 січня 2020 р.:



Трамвайних маршрутів:



№ 3 - 3 од.;

№ 5-1 од.;

№ 7 - 3 од.;

№ 10 - 2 од.;

№ 13 - 2 од.;

№ 15 - 2 од.;

№ 18 - 2 од.;

№ 19 - 1 од.;

№ 20 - 1 од.;

№ 21 - 1 од.;

№ 27- 1 од.;

№ 28 - 1 од.

Тролейбусних маршрутів:



№ 2 - 1 од.;

№ 3 - 2 од.;

№ 7 - 3 од.;

№ 8 - 2 од.;

№ 9 - 3 од.;

№ 11 - 1 од.;

№ 12 - 2 од.

Автобусних маршрутів: