На Херсонщині пенсіонер Збройних сил СРСР шпигував на Росію (відео)
Інформацію російській спецслужбі агент передавав за допомогою прихованих каналів зв’язку
У Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Співробітники СБУ з’ясували, що зловмисник погодився співпрацювати зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.
За завданням російських кураторів він:
- збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;
- ідентифіковував представників спеціальних служб України;
- передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.
Інформацію російській спецслужбі агент передавав за допомогою прихованих каналів зв’язку.
Під час обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено:
- засоби зв’язку, які він використовував для контактів із кураторами;
- переписку з інструкціями;
- зброю з набоями та вибухівку.
Порушнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.