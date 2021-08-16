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    На Херсонщині пенсіонер Збройних сил СРСР шпигував на Росію (відео)

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    На Херсонщині пенсіонер Збройних сил СРСР шпигував на Росію (відео)

    Інформацію російській спецслужбі агент передавав за допомогою прихованих каналів зв’язку

    У Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Співробітники СБУ з’ясували, що зловмисник погодився співпрацювати зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

    За завданням російських кураторів він:

    • збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;
    • ідентифіковував представників спеціальних служб України;
    • передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

    Інформацію російській спецслужбі агент передавав за допомогою прихованих каналів зв’язку.

    Під час обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено:

    • засоби зв’язку, які він використовував для контактів із кураторами;
    • переписку з інструкціями;
    • зброю з набоями та вибухівку.

    Порушнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

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    Теги: СБУ шпигун СРСР державна зрада час
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    На Херсонщині пенсіонер Збройних сил СРСР шпигував на Росію (відео)