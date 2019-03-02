Співробітники Біляївського відділу поліції встановили місцезнаходження трьох розшукуваних осіб



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Перші результати спецоперації «Розшук», що розпочалася на Одещині 10 днів тому

Правоохоронці розшукали та затримали 56-річного жителя району, який майже два роки переховувався від Біляївського районного суду, аби уникнути покарання за зберігання наркотичних речовини. Його протиправні дії правоохоронці кваліфікували за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України та направили обвинувальний акт до суду, після чого правопорушник почав переховуватися. Наразі поліцейські забезпечили привід втікача у судове засідання, де йому було обрано покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Також поліцейські встановили місцезнаходження 28-річної правопорушниці, яка розшукувалася Одеською обласною прокуратурою за ухилення від сплати податків. Дії жінки були кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

І, нарешті, білявці знайшли 35-річну землячку, яку з 2017 року розшукували родичі. Жінка у Львові вийшла заміж і «забула» попередити про це батьків.