Стало відомо, коли ліквідують зсув на трасі «Київ – Одеса»

Міністерство інфраструктури обіцяє відновити дорогу до 3 серпня

На ділянці траси М-05 «Київ – Одеса», розмитій внаслідок інтенсивних дощів, почалися відновлювальні роботи. Про це у інтервʼю «Коментарям» розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Наразі крайня права смуга руху на ділянці траси біля села Троїцьке Одеської області перекрита, нагадав очільник Міністерства інфраструктури. На місці події вже замінили понад 2200 кубометрів перезволоженого ґрунту, зараз тут працює 10 одиниць спецтехніки. Завершити ремонт аварійної ділянки планують до 3 серпня.

Міністр наголосив, що траса «Київ – Одеса» не витримує навантаження, тому що її капітально не ремонтували 15 років, а зсув ґрунту після надмірних опадів показав, що основа дороги була влаштована неякісно.

Інтенсивність руху на трасі М-05 одна з найвищих в Україні. За кілька років влада обіцяє зробити цю дорогу взірцевою.

Нагадаємо, що в Міністерстві інфраструктури визначили список доріг, які можуть будувати за рахунок приватних інвестицій. Саме ці дороги у найближчому майбутньому можуть стати платними.

Також державна дорожня адміністрація Молдови (ASD) попередила про обмеження руху на ділянці траси М1, яка з'єднує Україну та Румунію. Планується, що вона буде перекритою до червня 2022 року.