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    Стан пораненого в Одесі Михайлика стабільний: кулю ще не вилучили

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    <span>Активіст&nbsp;Олег Михайлик</span> - Стан пораненого в Одесі Михайлика стабільний: кулю ще не вилучили
    Активіст Олег Михайлик

    Михайлик перебуває в реанімації

    Стан одеського активіста Олега Михайлика, якого в Одесі 22 вересня поранили з вогнепальної зброї, стабільний. Водночас кулю лікарі ще не вилучали, це планується зробити після того, як його стан остаточно стабілізується.

    Про це в ефірі на Громадському повідомив головний лікар Клінічної лікарні №1 Одеси Євген Григор'єв.

    «Стан пацієнта стабільний, проводиться увесь об’єм консервативної терапії, динаміка перебігу позитивна. Вилучення стороннього тіла відбувається після того, як у хворого буде стабільний стан і робиться це як правило у плановому порядку через 2-3 місяці. Травма достатньо серйозна, хворого доставили у стані клінічної смерті», — повідомив лікар.

    Лікар уточнив, що пацієнт перебуває в реанімації.

    «Він у свідомості, їсть, спілкується з рідними, завтра будемо його піднімати», — сказав Григор'єв.

    Лікар пояснив, що кулю лікарі планують вилучити пізніше, оскільки зараз у постраждалого виникло запалення легенів і оперативне втручання може лише зашкодити.

    Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

    Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

     Читайте також: «У Михайлика був конфлікт з одеською владою і поліцією, яка цю владу покриває»
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