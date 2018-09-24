Стан пораненого в Одесі Михайлика стабільний: кулю ще не вилучили



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Активіст Олег Михайлик

Михайлик перебуває в реанімації

Стан одеського активіста Олега Михайлика, якого в Одесі 22 вересня поранили з вогнепальної зброї, стабільний. Водночас кулю лікарі ще не вилучали, це планується зробити після того, як його стан остаточно стабілізується.

Про це в ефірі на Громадському повідомив головний лікар Клінічної лікарні №1 Одеси Євген Григор'єв.

«Стан пацієнта стабільний, проводиться увесь об’єм консервативної терапії, динаміка перебігу позитивна. Вилучення стороннього тіла відбувається після того, як у хворого буде стабільний стан і робиться це як правило у плановому порядку через 2-3 місяці. Травма достатньо серйозна, хворого доставили у стані клінічної смерті», — повідомив лікар.

Лікар уточнив, що пацієнт перебуває в реанімації.

«Він у свідомості, їсть, спілкується з рідними, завтра будемо його піднімати», — сказав Григор'єв.

Лікар пояснив, що кулю лікарі планують вилучити пізніше, оскільки зараз у постраждалого виникло запалення легенів і оперативне втручання може лише зашкодити.

Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.