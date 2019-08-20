Суд відклав обрання запобіжного заходу власнику згорілого готелю «Токіо Стар»



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Інтереси Вадима Чорного відстоювали в суді чотири найняті ним захисники

Прокурор просила суд обрати запобіжний захід бізнесмену у вигляді тримання під вартою на період розслідування кримінального провадження

Київський райсуд Одеси відклав до вівторка винесення ухвали щодо запобіжного заходу Вадиму Чорному, власнику готелю «Токіо Стар», де в пожежі загинули дев'ять осіб.

Про це в ніч на 20 липня повідомляє «Укрінформ».

«Слідство підозрює підсудного у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до пожежі і загибелі дев'яти осіб. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розслідування кримінального провадження», - зазначила прокурор Оксана Моско.

Своєю чергою підсудний звернувся до суду з клопотанням про відвід судді Іванчука, мотивуючи це тим, що інтернет-видання, редактором якого свого часу він був, опублікувало у 2015 році критичну статтю зі згадкою про нині головуючого в суді.

Суддя Микола Тонконоженко виніс ухвалу відхилити клопотання про відвід як недостатньо обґрунтоване.

Адвокати Чорного також стверджували, що судом порушується вимога законодавства про підсудність: Київський райсуд не може розглядати клопотання органу досудового слідства, який територіально розміщується у Приморському районі Одеси.

Однак сторона обвинувачення, яку в суді представляли прокурори Оксана Моско, Євген Антощук і Тимофій Гаркушин, пояснила, що саме у цьому районі, на вулиці Філатова, зареєстрована і працює слідча група, створена ГУ НП в Одеській області.

Прокурори мотивували оголошення підозри підсудному Чорному у скоєні злочину тим, що готель заснувала компанія «Майніч». Цю юридичну особу створено громадською організацією «Центр захисту інвалідів», яку очолюють Вадим Чорний і Сергій Дурач.

У суді також з'ясувалося, що підозру про скоєння злочину прийняв у присутності затриманого його адвокат, наданий підсудному державою, а не сам Чорний, який перебував 18 серпня у статусі затриманого. Спершу бізнесмен відмовився прийняти підозру, а згодом відмовився і від безоплатних послуг адвоката. Замість нього у понеділок інтереси бізнесмена відстоювали в суді чотири найняті ним захисники.

Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя Іванчук надав змогу представнику обвинувачення повторно оголосити підозру підсудному й оголосив перерву до 8:45 вівторка.

Варто зазначити, що за даними, оприлюдненими заступником директора Одеської державної архітектурно-будівельної інспекції Ігорем Черкасовим, будівля згорілого готелю «Токіо Стар» значиться як «складські приміщення». Документів про переобладнання «складу» у готель до Одеської ДАБІ не надходило.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».