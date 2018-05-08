Суд Одеси залишив під вартою бійця батальйону «Айдар»

Олександра Корнієвського та ще двох його побратимів підозрюють у торгівлі зброєю

Одеській апеляційний суд подовжив тримання у СІЗО Олександра Корнієвського (позивний «Кулібін») ще на 54 доби. Але Корнієвський може вийти під заставу. Сума – близько 4 мільйонів гривень. Підозрюваного, бійця батальйону «Айдар», затримали співробітниками СБУ наприкінці квітня цього року. Корнієвському інкримінують



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Підозрюваного, бійця батальйону «Айдар», затримали співробітниками СБУ наприкінці квітня цього року

Олександра Корнієвського та ще двох його побратимів підозрюють у торгівлі зброєю

Одеській апеляційний суд подовжив тримання у СІЗО Олександра Корнієвського (позивний «Кулібін») ще на 54 доби. Але Корнієвський може вийти під заставу. Сума – близько 4 мільйонів гривень.

Підозрюваного, бійця батальйону «Айдар», затримали співробітниками СБУ наприкінці квітня цього року. Корнієвському інкримінують незаконну переробку та збут зброї (стаття 263 УПК України). Співробітники СБУ під прикриттям спробували придбати зброю у компанії бійців добровольчого батальйону і ті, начебто, поставили їм деталі, з яких можна було зібрати декілька десятків кулеметів.

Як розповів Громадському радіо адвокат затриманого Віталій Коломієць, наразі в Україні немає чіткого закону, який би врегульовував подібні операції, то ж склад злочину відсутній.

«Моральна частина — то є справа зрозуміла! А ось юридично, на яких підставах тримають мого клієнта? Він хотів допомогти нашій армії! Так зараз що, він мене питає, за те, що він на фронті вбивав громадян України, але з сепаратистськими поглядами, його ще й за вбивства будуть судити?», - говорить адвокат.

Віталій Коломієць додає, що замість Києва справа розглядається в Одесі. На думку захисників, це зробили для того, щоб справа не набула розголосу у суспільстві. Натомість сторона обвинувачення вважає: бійців-добровольців треба судити як торговців зброєю. Прокурор просив залишити підсудного під вартою без права внесення застави.

Судді задовольнили клопотання частково: Корнієвський залишається в СІЗО ще на 54 доби, але може вийти під заставу. Сам підозрюваний вважає себе невинним та клопоче про взяття на поруки. Під час судового засідання однополчани, які прийшли до зали підтримати Корнієвського, передали бійцю його військовий мундир.



Окрім Олександра Корнієвського за цією ж справою судять кіборга Віктора Балацького та бійця «Айдару» Івана Каралюса. Всі вони наразі знаходяться у СІЗО в Одесі. Доброволець «Айдару» Олександр Корнієвський був кулеметником. Брав участь у боях за Щастя, Трьохізбенку та Жовте. Був контужений. Має урядові відзнаки та медалі.