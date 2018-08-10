Суд визнав незаконним вигнання ромів з Лощинівки



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Правоохоронці виводять ромів Лощинівки після погромів у 2016 році

Суд відмовився визнавати протиправною бездіяльність поліції

Одеський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов ромів села Лощинівка Ізмаїльського району Одещини та визнав незаконним рішення сільського голови Віктора Паскалова про виселення ромської громади з населеного пункту. Таке рішення суд прийняв вчора, повідомила адвокат Юлія Лісова, яка захищала інтереси вигнаних.

При цьому суд відмовився визнавати протиправною бездіяльність поліції, яка не забезпечила захист прав громадян. Також позивачам відмовлено у відшкодуванні понесених моральних і матеріальних збитків.

«Повного тексту рішення у нас ще немає, і ми не знаємо мотивації судді, але вже зараз розуміємо, що будемо оскаржувати постанову в частині незадоволених вимог. При цьому ми раді, що суд дав таку оцінку діям сільського голови. Суд прямо вказав на те, що не можна самовільно вирішувати, кому жити в громаді, а кому ні, і насильно виселяти людей з їхніх помешкань. Це рішення має значення не тільки для сімох конкретних позивачів у цій справі. Воно є сигналом для всіх в Україні, хто вважає, що ромів можна безкарно виселяти, виганяти, переслідувати, вбивати тільки тому, що вони є ромами і комусь не подобаються», - заявила адвокат.

Нагадаємо, у 2016 році через звіряче вбивство дівчинки 2007 року народження у селі Лощинівка на Одещині почалися масові заворушення. Підозрюваний у вбивстві дівчинки виявився ромом. Відразу після його затримання жителі села почали погроми. Обурені люди били вікна, трощили паркани, меблі, кілька ромських будинків намагалися підпалити. Лише після втручання місцевої влади та поліції вдалося зупинити заворушення. Місцеві переконували, що роми «прославилися» у селі пограбуваннями та розповсюдженням наркотиків. Населений пункт патрулювали загони поліції і активісти полку «Азов».

Тодішня омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що рішення Лощинівської сільради про виселення ромів є незаконним.

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Джерело: Думская