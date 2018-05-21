У БПП прокоментували вибух гранати на подвір’ї глави осередку партії в Ізмаїлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Петков

У політсилі заявили, що сільгосппідприємство Петкова неодноразово намагалися «прибрати до рук» незаконними методами.

Вибух гранати на подвір‘ї керівника Ізмаїльської районної парторганізації ( Одеська область) може бути пов‘язаний із погрозами земельних рейдерів. Про це заявили в прес-службі БПП «Солідарність».

«Вибух гранати, яку невідомі особи кинули у двір депутата Ізмаїльської райради, керівника районного осередку БПП Олександра Петкова у ніч з п‘ятниці на суботу, може бути пов‘язаний із спробами рейдерського захоплення земельних угідь, на яких розташоване підприємство О.Петкова», - про це повідомляє Одеська територіальна організація партії.

«Ми тримаємо на контролі розслідування цієї справи. За нашою інформацією, сільгосппідприємство Петкова неодноразово намагалися «прибрати до рук» незаконними методами. Тож ми вимагаємо від правоохоронців не тільки у найкоротші терміни розслідувати цю справу, а й унеможливити будь-які рейдерські дії по відношенню до всіх підприємців області, які створюють робочі місця, наповнюють державний бюджет і розвивають економіку», – заявив керівник Одеської територіальної організації партії, народний депутат України Олексій Гончаренко.

Як повідомлялося раніше, в Ізмаїлі Одеської області у ніч на 18 травня кинули гранату на подвір’я депутата місцеовї районної ради та керівника районної організації партії «Блок Петра Порошенка» Олександра Петкова.