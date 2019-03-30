У Чорноморському морському порту вибухнула ємність для зберігання зерна



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В результаті події травмовано чоловіка – він госпіталізований з опіками обличчя

За наявною інформацією, вибух та наступне займання багатотонної силосної ємності для зберігання зернових культур сталося під час завантаження зерна. Опіки отримав чоловік, який неподалік проводив зварювальні роботи.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Попередня причина вибуху - дрібнодисперсний зерновий пил, що накопичився у цій ємності.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Чорноморського відділення поліції та рятувальники. Після встановлення обставин події їй буде дано належну правову кваліфікацію.