300 тисяч за місце у Прем'єр-лізі: луцьку «Волинь» підозрюють у спробі підкупу



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Фінансують луцьку «Волинь» люди, пов'язані з Ігорем Валерійовичем Коломойським ФК «Волинь»

Правоохоронці вже збираються провести відповідні затримання

Сьогодні, 25 травня, вирішальний день у контексті розподілу місць у першій футбольній лізі.

Перед заключним туром за нагоду зіграти в перехідних матчах з клубами Прем'єр-ліги сперечаються три колективи - луцька «Волинь», «Колос» із Ковалівки і харківський «Металіст». Усі три команди мають по 51-му очку. Переможець змагань визначився достроково. Ним став, набравши 64 очка, СК «Дніпро-1». Сьогоднішній матч команди Дмитра Михайленка з «Миколаєвом» носить формальний характер.

А ось навколо поєдинків трьох претендентів на місце в УПЛ колізії не вщухають впродовж тижня. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що представники «Колоса» збираються простимулювати матеріально суперників лучан і харків'ян - «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів і київську «Оболонь-Бровар».

Втім, якщо у діях ковалівців особливого криміналу немає, то нова інформація має трохи інший характер. Джерела «Главкому» в правоохоронних органах інформують, що луцька «Волинь» збиралася (чи збирається досі) простимулювати на суму в межах 300 тисяч гривень свого суперника, клуб з Горішніх Плавнів. Представники МВС провели відповідні дії й мають намір затримати причетних осіб.

Додамо, що матчі за участю «Волині», «Колоса» і «Металіста» розпочнуться в один час, о 17:00.