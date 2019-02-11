У селі на Одещині, де був спалах кору, відновили навчання



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Дітей, які не мають щеплень, не допускають на заняття у Кілійській об’єднаній територіальній громаді

У Кілійській об’єднаній територіальній громаді на Одещині, де зафіксували спалах кору, відновили навчання, ситуацію стабілізували.

Про це на Громадському повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

«Протягом останніх днів ми не зафіксували жодного випадку захворювання на кір, навчальний процес поновлено, але не припинені карантинні заходи. Дітей, які не мають щеплень, не допускають на заняття», — повідомив він.

Також Бойченко додав, що спалах пов’язаний з масовою відмовою батьків від вакцинації дітей.

«На превеликий жаль, ті батьки, які вірять міфам, більшість з них — 90 % — не змінили своїх поглядів. І треба зважити, що робота, яку проводить медперсонал, дуже-дуже велика: подворові обходи, окремі бесіди, доведення інформації з наукової та медичної точки зору, статистика», — зазначив голова ОТГ.

Нагадаємо, На Рівненщині від кору помер 27-річний чоловік, який мав важку форму цукрового діабету.

У Вінниці в дитячій обласній інфекційній лікарні 14 січня від кору померла восьмимісячна дитина.