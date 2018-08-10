У заповідному лісі під Одесою невідомі масово пилять дерева



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Фото: dumskaya.net/ Наслідки нальоту на дерева

На Одещині невідомі бензопилами пошкодили дуби у ландшафтному заказнику

Масове нищення дерев почалося сьогодні в ландшафтному заказнику місцевого значення «Лузанівський ліс», що в Лиманському районі Одеської області.

Як повідомляє з посиланням на очевидців «Думська», шість чоловіків з бензопилами серйозно пошкодили 11 дубів, і два з них встигли повалити на дорогу. В цей момент поряд проїжджав автомобіль і гуляли діти. На щастя, ніхто не постраждав.

Все відбувалось приблизно п'ять хвилин. Зупинити нищення дерев змогли лише крики місцевих жителів. Чоловіки сіли до автівки і втекли з місця події.

Лісничі говорять, що всім дубам більше 50 років. Для безпеки людей їх треба допилити в найближчі дні.

Люди говорять, що це не перший подібний інцидент в Лузанівському лісі. Весною тут вже вирубали 20 дерев. Тоді сума шкоди, за розрахунком екологів, склала 44 тисячі гривень. Правда, винних тоді не знайшли.