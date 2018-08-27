У Затоці поліцейські затримали іноземця з наркотиками



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На відпочинок 29-річний турист привіз партію пігулок екстазі

В рамках проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області, яке спрямоване на забезпечення безпеки громадян та попередження і розкриття правопорушень, поліцейські викрили в незаконному зберігання наркотичних речовин жителя сусідньої держави.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Чоловіка зупинили біля однієї з баз відпочинку селища Затока під час патрулювання курортного містечка. При поверхневому огляді у нього виявили поліетиленовий згорток з пігулками, які зовні схожі на психотропних засіб - екстазі.

«Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, - зазначив заступник начальника – начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського відділу поліції Андрій Мащенко. - Вилучені пігулки направлено на експертизу, слідство триває».