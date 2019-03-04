В Білгороді-Дністровському правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав вдома марихуану



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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України

В ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння 51-річного жителя міста працівники Білгород-Дністровського відділу поліції виявили та вилучили 11 поліетиленових пакетів з речовиною, схожою на марихуану, загальною вагою біля 100 грамів та електронні ваги зі слідами нашарування речовини рослинного походження.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Від будь-яких пояснень чоловік відмовився.

«Вилучене направлено на дослідження в Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, за результатами якого буде прийнято рішення в рамках діючого законодавства, - повідомив заступник начальника – начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського відділу поліції Андрій Мащенко. - Триває слідство».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.