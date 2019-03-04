  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Білгороді-Дністровському правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав вдома марихуану

    • Розсилка
    В Білгороді-Дністровському правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав вдома марихуану

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України

    В ході проведення санкціонованого обшуку  домоволодіння 51-річного жителя міста працівники Білгород-Дністровського відділу поліції виявили та вилучили 11 поліетиленових пакетів з речовиною, схожою на марихуану, загальною вагою біля 100 грамів та електронні ваги зі слідами нашарування  речовини рослинного походження.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Від будь-яких пояснень чоловік відмовився.

    «Вилучене направлено на дослідження в Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, за результатами якого буде прийнято рішення в рамках діючого законодавства, - повідомив заступник начальника – начальник слідчого відділу Білгород-Дністровського відділу поліції Андрій Мащенко. - Триває слідство».

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

    Читайте також
    кримінал Одещина наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ