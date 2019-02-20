В двох районах Одеси на сьогодні заплановано ремонт дороги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради інформує про роботи, запланованих на 20 лютого 2019 року

У Приморському районі проводиться капітальний ремонт (підготовчі роботи) на тротуарах по вул. Рішельєвській (на ділянці від вул. Ланжероновської до вул. Успенської).

На ділянці від 8-ї до 10-ї ст. В. Фонтану триває будівництво вело-пішохідної естакади «Траси здоров'я».

У Суворовському районі проводиться капітальний ремонт (підготовчі роботи) на проїжджій частині по вул. Локомотивної (на ділянці від вул. 7-а Пересипська до вул. Лиманної).

Роботи ведуться на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради підрядною організацією «Ростдорстрой».

Залежно від погодних умов план робіт може бути змінений.