В двох районах Одеси на сьогодні заплановано ремонт дороги
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Розсилка
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради інформує про роботи, запланованих на 20 лютого 2019 року
У Приморському районі проводиться капітальний ремонт (підготовчі роботи) на тротуарах по вул. Рішельєвській (на ділянці від вул. Ланжероновської до вул. Успенської).
На ділянці від 8-ї до 10-ї ст. В. Фонтану триває будівництво вело-пішохідної естакади «Траси здоров'я».
У Суворовському районі проводиться капітальний ремонт (підготовчі роботи) на проїжджій частині по вул. Локомотивної (на ділянці від вул. 7-а Пересипська до вул. Лиманної).
Роботи ведуться на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради підрядною організацією «Ростдорстрой».
Залежно від погодних умов план робіт може бути змінений.