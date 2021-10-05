В Одесі чоловік напав з ножем на поліцейського: його затримував спецназ

В Одесі чоловік напав з ножем на поліцейського

Зупинити підозрюваного вдалося після застосування травматичної зброї

В Одесі чоловік напав з ножем на поліцейського, порізавши йому руку. Сховавшись з місця злочину він забарикадувавшись у квартирі-затримував його спецназ. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Відзначається, що 22-річний місцевий житель забрався на паркан одного з підрозділів поліції на проспекті Шевченка і став кидати каміння по автомобілях правоохоронців. Свої дії чоловік супроводжував криками та погрозами.

Поліцейські спробували зупинити чоловіка. Однак він дістав ніж і поранивши в руку одного з них зник. Він забарикадувався в квартирі, яку орендував неподалік.

Затримати місцевого жителя вдалося бійцям батальйону поліції спеціального призначення. Вони за згодою господині квартири увійшли всередину. Побачивши правоохоронців чоловік кинувся на одного зі спецназівців і вдарив його ножем у груди. Завдяки захисному спорядженню він не постраждав.

Зупинити підозрюваного вдалося після застосування травматичної зброї. Чоловік отримав поранення в груди. Зараз йому надають медичну допомогу.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) цього ж Кодексу та затримання підозрюваного.