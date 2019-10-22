На Київщині колишній військовий організував наркобізнес (фото)



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Під час обшуку вилучено пакети з подрібненою речовиною рослинного походження Фото: Нацполіція

Зловмисники збували наркотики у соцмережах

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління поліції в Київській області, слідче управління спільно з працівниками прокуратури регіону затримали трьох осіб, які ґрунтовно підозрюються у продажу наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Організатор угруповання – 24-річний мешканець Переяслав-Хмельницького, колишній військовий. Під час санкціонованого обшуку в його оселі виявлено та вилучено пакети з подрібненою речовиною рослинного походження, пакет з кристалічною прозорою речовиною, а також записну книжку, де фіксувався наркотрафік.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Ще один «продавець» – 28-річний житель смт Бабинці Бородянського району. В його будинку правоохоронці також вилучили пакети з подрібненою рослиною, висушені коноплі, мобільні телефони та банківські картки. Молодика затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

Постачав та виготовляв «зілля» 35-річний житель с. Копачі Обухівського району. Під час обшуку у його помешканні теж виявлено наркотики. Після проведення відповідної експертизи чоловіку буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Загалом поліцейські вилучили близько 50 г амфетаміну та майже 3 кілограми канабісу, вартість яких, за цінами «чорного ринку», становить близько 700 тис. гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.