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    На Київщині колишній військовий організував наркобізнес (фото)

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    Під час обшуку&nbsp;вилучено пакети з подрібненою речовиною рослинного походження - На Київщині колишній військовий організував наркобізнес (фото)
    Під час обшуку вилучено пакети з подрібненою речовиною рослинного походження
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники збували наркотики у соцмережах

    Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління поліції в Київській області, слідче управління спільно з працівниками прокуратури регіону затримали трьох осіб, які ґрунтовно підозрюються у продажу наркотиків.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

    Організатор угруповання – 24-річний мешканець Переяслав-Хмельницького, колишній військовий. Під час санкціонованого обшуку в його оселі виявлено та вилучено пакети з подрібненою речовиною рослинного походження, пакет з кристалічною прозорою речовиною, а також записну книжку, де фіксувався наркотрафік.

    Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

    Ще один «продавець» – 28-річний житель смт Бабинці Бородянського району. В його будинку правоохоронці також вилучили пакети з подрібненою рослиною, висушені коноплі, мобільні телефони та банківські картки. Молодика затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

    Постачав та виготовляв «зілля» 35-річний житель с. Копачі Обухівського району. Під час обшуку у його помешканні теж виявлено наркотики. Після проведення відповідної експертизи чоловіку буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

    Загалом поліцейські вилучили близько 50 г амфетаміну та майже 3 кілограми канабісу, вартість яких, за цінами «чорного ринку», становить близько 700 тис. гривень.

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    На Київщині колишній військовий організував наркобізнес (фото)
    На Київщині колишній військовий організував наркобізнес (фото)
    На Київщині колишній військовий організував наркобізнес (фото)
    На Київщині колишній військовий організував наркобізнес (фото)
    На Київщині колишній військовий організував наркобізнес (фото)

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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