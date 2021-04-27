Киянин розгулював містом із гранатою (фото)

Поліція оголосила чоловіку підозру в незаконному поводженні зі зброєю

До столичних правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що неподалік магазину на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва (масив Троєщина) перебуває чоловік, який при собі має гранату. Для з’ясування обставин поліцейські прибули на місце та зупинили незнайомця. Під час розмови з правоохоронцями чоловік зізнався, що має при собі боєприпас. На місце негайно прибули слідчі та вибухотехніки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів заступник начальника управління вибухотехнічної служби Ігор Войцехівський, у кишені куртки правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5. «Ми оглянули та привели в безпечний стан боєприпас. Чоловік пояснив, що зберігає його для колекціонування. У подальшому небезпечний предмет було передано слідчому для направлення на проведення вибухотехнічної експертизи. Згідно з висновком експерта – це бойова граната РГД-5», – повідомив правоохоронець.

Окрім того, під час невідкладного обшуку у квартирі киянина виявили набої різного калібру у кількості 75 штук. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.