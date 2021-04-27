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    Киянин розгулював містом із гранатою (фото)

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    У киянина вилучили&nbsp;бойову гранату РГД-5 - Киянин розгулював містом із гранатою (фото)
    У киянина вилучили бойову гранату РГД-5
    Фото: Нацполіція

    Поліція оголосила чоловіку підозру в незаконному поводженні зі зброєю

    До столичних правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що неподалік магазину на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва (масив Троєщина) перебуває чоловік, який при собі має гранату. Для з’ясування обставин поліцейські прибули на місце та зупинили незнайомця. Під час розмови з правоохоронцями чоловік зізнався, що має при собі боєприпас. На місце негайно прибули слідчі та вибухотехніки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів заступник начальника управління вибухотехнічної служби Ігор Войцехівський, у кишені куртки правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5. «Ми оглянули та привели в безпечний стан боєприпас. Чоловік пояснив, що зберігає його для колекціонування. У подальшому небезпечний предмет було передано слідчому для направлення на проведення вибухотехнічної експертизи. Згідно з висновком експерта – це бойова граната РГД-5», – повідомив правоохоронець.

    Окрім того, під час невідкладного обшуку у квартирі киянина виявили набої різного калібру у кількості 75 штук. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження.

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    Киянин розгулював містом із гранатою (фото)
    Киянин розгулював містом із гранатою (фото)
    Киянин розгулював містом із гранатою (фото)
    Киянин розгулював містом із гранатою (фото)

    За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал граната Троєщина боєприпаси
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