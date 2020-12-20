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    В Одесі головну ялинку міста відкривали під «тюремну лірику» Шуфутинського

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    На відкритті ялинки в Одесі виступив духовий оркестр, а згодом лунала&nbsp;&laquo;блатна лірика&raquo; - В Одесі головну ялинку міста відкривали під «тюремну лірику» Шуфутинського
    На відкритті ялинки в Одесі виступив духовий оркестр, а згодом лунала «блатна лірика»
    Фото: Думська

    Після офіційної частини відкриття ялинки з колонок зазвучали пісні «новорічного» шансону

    В Одесі 19 грудня урочисто запалили святкову ялинку на Думській площі, а після офіційної частини організатори увімкнули російський шансон.

    Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

    Зазначається, що на відкритті ялинки новорічні пісні зіграв Одеський муніципальний духовий оркестр імені Саліка. Музиканти вбрались у Дідів Морозів. Після концерту запустили феєрверк перед мерією.

    А після офіційної частини з колонок зазвучали пісні «новорічного» шансону, зокрема «тюремна лірика» Михайла Шуфутинського.

    «Уже після офіційної частини на Думській площі одеситів «радували» жорстким тюремним новорічним блатняком, який доносився з колонок», – зазначає видання.

    Нагадаємо, 19 грудня головна ялинка України засвітилася вогнями.

    Під час засвічення святкової ілюмінації на головній ялинці країни почала горіти одна гірлянда. 

    До слова, в ніч на Миколая на Херсонщині згоріла новорічна ялинка.

    Теги: Одеса музика новорічні свята ялинка
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