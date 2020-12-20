В Одесі головну ялинку міста відкривали під «тюремну лірику» Шуфутинського

На відкритті ялинки в Одесі виступив духовий оркестр, а згодом лунала «блатна лірика»

Після офіційної частини відкриття ялинки з колонок зазвучали пісні «новорічного» шансону

В Одесі 19 грудня урочисто запалили святкову ялинку на Думській площі, а після офіційної частини організатори увімкнули російський шансон.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Зазначається, що на відкритті ялинки новорічні пісні зіграв Одеський муніципальний духовий оркестр імені Саліка. Музиканти вбрались у Дідів Морозів. Після концерту запустили феєрверк перед мерією.

А після офіційної частини з колонок зазвучали пісні «новорічного» шансону, зокрема «тюремна лірика» Михайла Шуфутинського.

«Уже після офіційної частини на Думській площі одеситів «радували» жорстким тюремним новорічним блатняком, який доносився з колонок», – зазначає видання.

Нагадаємо, 19 грудня головна ялинка України засвітилася вогнями.

Під час засвічення святкової ілюмінації на головній ялинці країни почала горіти одна гірлянда.

До слова, в ніч на Миколая на Херсонщині згоріла новорічна ялинка.