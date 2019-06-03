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    В Одесі минулого тижня народилися 179 малюків

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    В Одесі минулого тижня народилися 179 малюків

    В Одесі минулого тижня народилися 179 малюків

    За останній тиждень весни в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 179 немовлят, серед яких дві двійні.

    Новонароджені дівчатка минулого тижня здобули чисельну перевагу над хлопчиками із значною перевагою - на світ з'явилися 104 юні одеситки і 75 маленьких одеситів.

    Лідером за кількістю новонароджених минулого тижня став міський пологовий будинок №1, де побачили світ 54 немовляти.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль проводять усі п'ять міських пологових будинків, а також обласний перинатальний центр.

    З 7 червня 2019 року з метою проведення щорічної планового дезінфекції та косметичного ремонту протягом місяця буде припинено госпіталізацію пацієнток до міського пологового будинку №7.

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