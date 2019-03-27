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    В Одесі нагородили переможців міського вокального конкурсу

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    В Одесі нагородили переможців міського вокального конкурсу

    Близько 100 учнів шкіл естетичного виховання Одеси демонстрували вокальну майстерність на VI міському конкурсі «Співуча перлина»

    23 березня 2019 року в Дитячій музичній школі № 1 відбулося урочисте нагородження переможців VI міського вокального конкурсу «Співуча перлина».

    У конкурсі взяли участь близько 100 учнів шкіл естетичного виховання Одеси. Вокальний конкурс проходив у номінаціях: «Академічний вокал», «Народний вокал», «Малі форми» і «Вокальні ансамблі».

    Вихованці шкіл виконували арії та народні пісні, демонструючи свою майстерність. Професійне журі в процесі прослуховування визначило кращих конкурсантів. Переможцям вручили грамоти та призи.

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    В Одесі нагородили переможців міського вокального конкурсу
    В Одесі нагородили переможців міського вокального конкурсу
    В Одесі нагородили переможців міського вокального конкурсу
    В Одесі нагородили переможців міського вокального конкурсу
    В Одесі нагородили переможців міського вокального конкурсу

    Мета конкурсу - виявлення талановитих юних виконавців, оцінка їх здобутків та стимулювання до подальшого професійного вдосконалення.

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