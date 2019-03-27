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    Одеські правоохоронці на гарячому затримали рецидивіста, який у громадських місцях обкрадав людей

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    Одеські правоохоронці на гарячому затримали рецидивіста, який у громадських місцях обкрадав людей

    Чоловіка перевіряють на причетність до інших злочинів

    Не минуло й року, як виходець із сусідньої держави, сплативши 70 тисяч гривень штрафу за кишенькові крадіжки в Київському районі міста, став фігурантом ще низки аналогічних кримінальних проваджень. 

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    36-річний зловмисник прибув в Україну з метою працевлаштування, натомість почав промишляти кишеньковими крадіжками у громадському транспорті, закладах харчування та місцях великого скупчення людей.

    Невдовзі його викрили та притягнули до відповідальності працівники Київського відділу поліції в м. Одесі. Тоді суд призначив фігурантові покарання у вигляді штрафу та умовного терміну в один рік.

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    Отримавши вирок суду, чоловік ніяких висновків для себе не зробив і згодом знову повернувся до звичної «роботи».

    Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали 36-річного іноземця на гарячому, у закладі громадського харчування у Приморському районі міста він витяг з кишені неповнолітньої мобільний телефон вартістю 26 тисяч гривень.

    Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранта перевіряють на причетність до інших злочинів, скоєних у тому числі й на території сусідньої області.

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