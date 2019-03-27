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    Жителі Молдаванки проігнорували слухання щодо детального плану території біля Михайлівської площі

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    Жителі Молдаванки проігнорували слухання щодо детального плану території біля Михайлівської площі

    На слуханнях були присутні кілька одеситів

    Жителі Молдаванки проігнорували громадські слухання щодо проекту зміни детального плану території в межах Степової, Дальницької, Балківській, Бабеля і Михайлівській площі.

    В залі «нової мерії», де проходило засідання, були присутні всього кілька людей, які не задали жодного питання чиновникам і розробникам ДПТ.

    Заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради Марат Касимов заявив, що мерія вжила всіх заходів, щоб забезпечити явку жителів району: інформація була опублікована на сайті міста, в ряді друкованих та інтернет-видань. І справді, «Думська» слухання анонсувала.

    Детальний план, який пропонують уточнити, був затверджений міськрадою 10 вересня 2015 року. Він передбачає знесення трьох старих кварталів і будівництво замість них нових будівель, в тому числі 12-, 16- і 18-поверхових.

    Крім того, за словами керівника архітектурно-проектної майстерні «Майстер-груп» Марії Базан, там планується реконструкція з розширенням об'єктів спортивної інфраструктури (будівлі обласної дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо та регбі), будівництво соціальних об'єктів (двох двоповерхових дитячих садків на 380 місць , триповерхової загальноосвітньої школи на 1320 місць і амбулаторії сімейної медицини) та комплексний благоустрій території.

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    За словами архітектора, пропоновані зміни стосуються будівництва дитячо-юнацької спортивної школи та нової пожежної частини.

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    Жителі Молдаванки проігнорували слухання щодо детального плану території біля Михайлівської площі
    Жителі Молдаванки проігнорували слухання щодо детального плану території біля Михайлівської площі
    Жителі Молдаванки проігнорували слухання щодо детального плану території біля Михайлівської площі
    Жителі Молдаванки проігнорували слухання щодо детального плану території біля Михайлівської площі
    Жителі Молдаванки проігнорували слухання щодо детального плану території біля Михайлівської площі

    «Крім того, з-за нових будівельних норм дитячий садок був перенесений на Михайлівську площу. У старій редакції не було інформації про об'єкт культурної спадщини по Степовій, 10. Цей будинок буде збережений, як і ряд інших об'єктів. При цьому залишили всі плановані показники - кількість квартир, жителів і щільність населення », - зазначила керівник компанії-розробника.

    Підсумки громадського обговорення будуть підведені 15 квітня. Спеціальна комісія повинна врахувати всі звернення, а потім винести проект на затвердження виконкому.

    Джерело: Думская

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