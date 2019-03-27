Жителі Молдаванки проігнорували слухання щодо детального плану території біля Михайлівської площі



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На слуханнях були присутні кілька одеситів

Жителі Молдаванки проігнорували громадські слухання щодо проекту зміни детального плану території в межах Степової, Дальницької, Балківській, Бабеля і Михайлівській площі.

В залі «нової мерії», де проходило засідання, були присутні всього кілька людей, які не задали жодного питання чиновникам і розробникам ДПТ.

Заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради Марат Касимов заявив, що мерія вжила всіх заходів, щоб забезпечити явку жителів району: інформація була опублікована на сайті міста, в ряді друкованих та інтернет-видань. І справді, «Думська» слухання анонсувала.

Детальний план, який пропонують уточнити, був затверджений міськрадою 10 вересня 2015 року. Він передбачає знесення трьох старих кварталів і будівництво замість них нових будівель, в тому числі 12-, 16- і 18-поверхових.

Крім того, за словами керівника архітектурно-проектної майстерні «Майстер-груп» Марії Базан, там планується реконструкція з розширенням об'єктів спортивної інфраструктури (будівлі обласної дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо та регбі), будівництво соціальних об'єктів (двох двоповерхових дитячих садків на 380 місць , триповерхової загальноосвітньої школи на 1320 місць і амбулаторії сімейної медицини) та комплексний благоустрій території.

За словами архітектора, пропоновані зміни стосуються будівництва дитячо-юнацької спортивної школи та нової пожежної частини.

«Крім того, з-за нових будівельних норм дитячий садок був перенесений на Михайлівську площу. У старій редакції не було інформації про об'єкт культурної спадщини по Степовій, 10. Цей будинок буде збережений, як і ряд інших об'єктів. При цьому залишили всі плановані показники - кількість квартир, жителів і щільність населення », - зазначила керівник компанії-розробника.

Підсумки громадського обговорення будуть підведені 15 квітня. Спеціальна комісія повинна врахувати всі звернення, а потім винести проект на затвердження виконкому.

Джерело: Думская