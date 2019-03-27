Одеситка створила мобільний додаток - гід по місту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Прогулянки по Одесі» можна встановити безкоштовно

Одеситка Наталія Сторожева створила мобільний додаток «Прогулянки по Одесі». Це віртуальний гід по місту, за допомогою якого можна самостійно подорожувати по одеських вулицях, дізнаватися нове про гастрономічні особливості населення і його історії.

Як повідомили в прес-службі Всесвітнього клубу одеситів, додаток працює вже декілька місяців. Всього в нього включено 15 маршрутів: «мурчал Одеса» - маршрут, створений зусиллями одеських скульпторів і платформи «Добра справа», «Що поїсти» і «Де поїсти», «Мураль» і маршрут в стилі «квест», де, відповідаючи на питання, можна гуляти по місту.

Додаток поширюється безкоштовно і доступно російською, українською та англійською мовами. Зараз Наталя Сторожева працює над створенням нових розділів: музеї, театри, туристичні агентства та гіди міста.

Джерело: Пушкинская.net