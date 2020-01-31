В Одесі оголошено конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах



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Департамент транспорту оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах №№ 110, 117, 145, 259л

Конкурс проводиться відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 (з доповненнями), Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176 (з доповненнями) та інших нормативно-правових актів, що забезпечують організацію і вимоги до перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування з метою створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

Організатор перевезень – департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, м. Одеса, пл. Думська, 1 (фактична адреса: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницкого, 18).

Робочий орган – ТОВ «Науково-виробничий центр «Економінформ».

1. ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ об’єктів конкурсу:

2. До участі в конкурсі допускається автомобільний перевізник, який має відповідну ліцензію, на законних підставах використовує автобуси та відповідає наступним умовам:

виконання вимоги щодо роботи на маршруті транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у кількості до 50% загальної кількості автобусів, кількість таких автобусів на маршруті не може бути менша, ніж 1.

зобов’язується здійснювати перевезення пільгових категорій громадян згідно з чинним законодавством;

зобов’язується забезпечити роботу автобусів, які відповідають діючим в Україні екологічним вимогам;

зобов’язується надавати за вимогою Організатора заявленого рухомого складу для візуального огляду та перевірки наявності необхідної кількості рухомого складу для забезпечення умов перевезень;

-зобов’язується забезпечити виконання технічних та технологічних вимог, що забезпечують роботу автобусів в умовах централізованої системи диспетчерського контролю та управління (на базі GPS чи інших технічних засобів), при введенні організатором перевезень в дію такої системи.

3. З метою перевірки достовірності інформації, поданої перевізниками-претендентами на участь у конкурсі, а також забезпечення безпеки та відповідного рівня якості перевезень пасажирів, організатором додатково може бути витребувано таку інформацію:

повний перелік власних, орендованих, наданих в кредит або лізинг транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів відповідно до чинного законодавства на момент подання документів на участь у конкурсі за встановленою Організатором формою;

повний перелік чинних договорів (дозволів), укладених між перевізником-претендентом та організаторами перевезень на відповідних територіях, за встановленою Організатором формою;

копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів (за наявності) на транспортні засоби, що були заявлені на участь у конкурсі;

копії документів, що підтверджують право власності чи користування земельними ділянками, а також право власності чи користування приміщеннями, де забезпечується проведення медичного огляду стажування та інструктажів водіїв, місць огляду та перевірки технічного стану автобусів, їх зберігання.

Зазначені документи можуть бути завчасно підготовлені та надані перевізниками-претендентами до участі в конкурсі в конверті № 1.

Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника–претендента та скріпляються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами.

Плату за участь у конкурсі перерахувати робочому органу – ТОВ «Науково-виробничий центр «Економінформ» на р/р UA313006140000026009000014868 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 32078544.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 4 березня 2020 року у великому сесійному залі(1-й поверх) Одеської міської ради(пл..Думська,1).

Реєстрації представників претендентів - 4 березня 2020 р. з 09-00 до 10.00 год. Початок роботи конкурсного комітету - з 10-00 год.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 19.02.2020 р. включно за адресою: 65045, м.Одеса, вул.Базарна, 61 ТОВ «НЦВ «Економінформ».

Режим роботи: понеділок – четвер з 9-00 до 15-00, п’ятниця - до 13:00, 19.02.2020 - до 16:00.

Перелік та бланки документів можна отримати безпосередньо у ТОВ «НЦВ «Економінформ».

З питань проведення конкурсу звертатися за телефоном: (048) 722-75-49, e-mail: [email protected]