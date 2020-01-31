Посол розкаже про латвійський досвід мовної політики, політики історичної пам’яті та інтеграційні суспільні процеси трансляція



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Юріс Пойканс, Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Фото з відкритих джерел

Юріс Пойканс розповість про політичні та економічні підсумки взаємозв’язку між Україною та Латвією, яка доля в структурі економіки України латвійського бізнесу тощо

У п’ятницю, 31 січня, о 13:00 у пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) в рамках проєкту «Агреман» відбудеться зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні паном Юрісом Пойкансом на тему: «Латвійський досвід мовної політики, політики історичної пам’яті та інтеграційні суспільні процеси».

Під час бесіди будуть обговорюватися наступні питанні: які політичні та економічні підсумки взаємозв’язку між країнами у 2019 році; яка доля в структурі економіки України латвійського бізнесу та в яких сферах; реінтеграція окупованих територій та роль країн антипутінської коаліції; який досвід Латвії в інтеграції російськомовного населення в Латвії та яка кількість такого населення; як впроваджується закон про державну мову в освітньому процесі; з якими проблемами доводиться стикатися; чи існують конфліктні ситуації довкола політики історичної пам’яті Латвії та сусідніх країн; інші питання.