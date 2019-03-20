В Одесі оптимізують роботу міської кардіологічної служби



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Кардіологічні відділення продовжать роботу на Лідерсовському бульварі

У рамках проведеної в Україні медичної реформи в Одесі визначені лікарні планового лікування і лікарні інтенсивного лікування. Міська лікарня №5 розглядається як багатопрофільна лікарня планового лікування.

Міська клінічна лікарня №3 фактично була однопрофільним медзакладом, що спеціалізуються на лікуванні серцево-судинних захворювань, яка не мала власного діагностичного центру і вузьких фахівців, необхідних для лікування супутніх патологій.

Національна служба здоров'я України розглядає можливість укладення договорів тільки з багатопрофільними лікарнями. У МКЛ №3 були відсутні умови, необхідні для отримання ліцензії та подальшого укладення договору з Нацслужбою здоров'я, щоб отримувати оплату з державного бюджету за пацієнтів, які пройшли лікування в лікарні, як передбачає подальша реформа охорони здоров'я.

У зв'язку з цим на сесії Одеської міської ради було прийнято рішення, раніше підтримане профільною депутатською комісією з охорони здоров'я, про приєднання міської клінічної лікарні №3 до міської лікарні №5. Це дозволить підвищити ефективність надання медичної допомоги одеситам і забезпечити отримання фінансування від Національної служби здоров'я.

У міській лікарні №5 є потужна діагностична база і необхідні фахівці для забезпечення консультування, комплексного обстеження, лікування і реабілітації хворих на серцево-судинні захворювання, які часто поєднуються з нейросудинною патологією, цукровим діабетом та іншими захворюваннями.

Стаціонарні відділення за адресою: Лідерсовський бульвар, 11 увійшли до складу міської лікарні №5, яка є комунальною власністю територіальної громади Одеси. Майно закладу є власністю територіальної громади Одеси. Реорганізація проводиться з максимальним збереженням кадрового потенціалу медичних працівників. Скорочення штатів торкнулося тільки невеликої кількості управлінського персоналу, медичний персонал скорочений не буде.

Комплекс, який надає кардіологічну допомогу одеситам, продовжить працювати в приміщеннях на Лідерсовському бульварі. планується поліпшити

умови перебування пацієнтів у закладі та провести закупівлю сучасного медичного обладнання. Також тут буде створено амбулаторно-диспансерне кардіологічне відділення для жителів усього міста, куди в плановому порядку будуть надходити хворі для проведення діагностики, коронарографії та стентування.

Реорганізація дозволить створити в Одесі єдиний комплекс амбулаторно-стаціонарної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями, що дозволить поліпшити ключові показники стану здоров'я населення і підвищити ефективність лікування серцево-судинної патології.