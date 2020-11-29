В одеських лікарнях стрімко закінчуються вільні «коронавірусні» ліжка

Останні вільні ліжка в Одесі можуть зайняти вже в найближчі години

Станом на 16:00 неділі в міських опорних лікарнях Одеси залишилося всього 20 ліжок для «ковідних» пацієнтів

За даними Одеської обласної держадміністрації, опорні лікарні для лікування пацієнтів з Covid-19 завантажені на 65%.

Відповідну довідку з переліком лікарень і кількістю ліжок оприлюднили чиновники у неділю, 29 листопада.

Графіка клікабельна

Пресслужба Одеської міськради повідомила, що станом на 16:00 неділі в міських опорних лікарнях залишилося всього 20 ліжок для «ковідних» пацієнтів.

Волонтерка, засновниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова підтвердила, що місць для хворих катастрофічно не вистачає. За її словами, останні вільні ліжка можуть зайняти вже в найближчі години.

За даними Ножевнікової, з недавніх пір віддана повністю для прийому «ковідних» хворих лікарня №5 на Троїцькій вже практично заповнена. Там залишилося всього 10 вільних ліжок з 90.

В інфекційній лікарні залишилося два ліжка. У відділенні міськлікарні №5 на Лидерсовському бульварі – чотири місця.

Немає місць для пацієнтів в Одеському обласному клінічному медцентрі і в міськлікарні №1. У 10-й лікарні залишилося два ліжка для чоловіків.

«Усе. До вечора місць вже думаю не буде. Ну або випишуть ще десяток пацієнтів, які прийдуть до мене за киснем після виписки. Ось вам і «65 відсотків завантаження», – повідомляє Катерина Ножевнікова.

В області, за словами Ножевніковой, ситуація не краща. Наприклад, волонтер повідомляє, що не залишилося вільних ліжок в Біляївській ЦРЛ, а згідно з довідкою ОДА, там є ще шість місць. Аналогічна плутанина з місцями в Чорноморської міськлікарні, яка, за словами Ножевнікової, повністю завантажена. Облдержадміністрація повідомляє про 19 вільних ліжок.

До слова, глава МОЗ Максим Степанов перевірить всі українські лікарні через смерть пацієнтів у Жовкві.

Коронавірус в Україні

Всього 722679

Хворіють 371088

Одужали 339378

Померли 12213

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, за добу 28 листопада в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. Це на 3316 осіб менше, ніж днем раніше (16294). Захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.