У «ковідних» лікарнях Києва понад тисяча хворих у важкому стані

Заповненість коронавірусних лікарень Києва – понад 50%

На сьогодні у медичних закладах Києва лікується 2131 хворий на коронавірус, 1158 піцієнтів – у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Не зменшується, на жаль, у столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації, і пацієнтів, які перебувають у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2131 хворий на коронавірус. Із них 19 дітей. 1158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий», – розповів мер.

Він зазначив, що заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 52%.

Коронавірус в Україні

Всього 787891

Одужали 397809

Хворіють 376887

Померли 13195

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Нагадаємо, за минулу добу, 3 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1374 людей. Це на 10 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 грудня було 1364 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 76750 випадків захворювання на Covid-19.