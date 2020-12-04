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    У «ковідних» лікарнях Києва понад тисяча хворих у важкому стані

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    У столичних лікарнях кисневу підтримку отримує 1401 хворий на коронавірус - У «ковідних» лікарнях Києва понад тисяча хворих у важкому стані
    У столичних лікарнях кисневу підтримку отримує 1401 хворий на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Заповненість коронавірусних лікарень Києва – понад 50%

    На сьогодні у медичних закладах Києва лікується 2131 хворий на коронавірус, 1158 піцієнтів – у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Не зменшується, на жаль, у столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації, і пацієнтів, які перебувають у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2131 хворий на коронавірус. Із них 19 дітей. 1158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий», – розповів мер. 

    Він зазначив, що заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 52%.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      787891
    • Одужали
      397809
    • Хворіють
      376887
    • Померли
      13195

    Нагадаємо, за минулу добу, 3 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1374 людей. Це на 10 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 грудня було 1364 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 76750 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня кияни коронавірус
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