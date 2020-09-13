В Одесі під час відпочинку на яхті загинув іноземець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі під час відпочинку на яхті загинув іноземець

Тіло хлопця, який зник три тижні тому під час відпочинку з друзями на яхті в Одесі, пірнувши в воду, знайшли біля берега у місті Чорноморськ

В Одесі під час відпочинку на яхті загинув громадянин іноземної держави, його тіло знайшли в іншому місті.

Про це повідомляє пресслужба Чорноморського відділення поліції в Одеській області.

«Тіло 21-річного хлопця, який зник три тижні тому під час відпочинку з друзями на яхті в Одесі, пірнувши в воду, вчора, 12 вересня, знайшли біля берега у місті Чорноморськ», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

«Для встановлення остаточної причини загибелі іноземця, його тіло направили на судово-медичну експертизу», — додали в поліції.