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    В Одесі під час відпочинку на яхті загинув іноземець

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    В Одесі під час відпочинку на яхті загинув іноземець - В Одесі під час відпочинку на яхті загинув іноземець
    В Одесі під час відпочинку на яхті загинув іноземець

    Тіло хлопця, який зник три тижні тому під час відпочинку з друзями на яхті в Одесі, пірнувши в воду, знайшли біля берега у місті Чорноморськ

    В Одесі під час відпочинку на яхті загинув громадянин іноземної держави, його тіло знайшли в іншому місті.

    Про це повідомляє пресслужба Чорноморського відділення поліції в Одеській області.

    «Тіло 21-річного хлопця, який зник три тижні тому під час відпочинку з друзями на яхті в Одесі, пірнувши в воду, вчора, 12 вересня, знайшли біля берега у місті Чорноморськ», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

    «Для встановлення остаточної причини загибелі іноземця, його тіло направили на судово-медичну експертизу», — додали в поліції.

    час
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