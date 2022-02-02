Уряд Польщі надасть військову допомогу Україні

Поляки передадуть ракетні комплекси і боєприпаси

Уряд Польщі схвалив нову військову підтримку Україні. Зокрема, Варшава відправить легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun. Про це повідомляє у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Україні планують також передати боєприпаси.

«На моє прохання Рада міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun і боєприпаси», – йдеться в повідомленні.

Раніше про готовність надати Україні військову допомогу заявила Польща. Напередодні до Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

Цього ж дня, 1 лютого, в Україну майже одразу після п'ятої партії військової допомоги США прибула й шоста.

Як відомо, Україна отримає від Чехії артилерійські боєприпаси та медичну допомогу.

Крім того, Велика Британія пообіцяла виділити 88 млн фунтів на підтримку енергонезалежності України. Це лише кілька прикладів підтримки, яку надають Україні різні країни на фоні загрози повномасштабного вторгнення РФ.

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