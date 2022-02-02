ДТП із Трухіним: Зеленський має діяти негайно

Система чинної влади дала збій

Нардеп-слуга Трухін, будучи за кермом напідпитку, намагався дати хабаря.

А потім – залишити місце пригоди. Ні поліція, ні ДБР досі офіційно не дали навіть відповіді на елементарне питання – чи був він за кермом. Але «велюрова» система Зеленського дала збій – завдяки журналістам та чесним поліцейськими ми тепер знаємо правду.

Негайна відставка Монастирського та притягнення до відповідальності партійного «гаманця» Трухіна – це мінімальний мінімум, який має гарантувати Зеленський.

Інакше – співучасник саме він.

Бо ніхто інший у країні монобільшості не може дати вказівку саботувати справу на всіх рівнях ганебного вибіркового Зе-правосуддя.

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Джерело: блог Сергія Тарана

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