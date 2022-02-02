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    Думки вголос

    ДТП із Трухіним: Зеленський має діяти негайно

    • Сергій Таран

      Політолог

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    &laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp;пропонував правоохоронцям угоди сумнівної законності - ДТП із Трухіним: Зеленський має діяти негайно
    «Слуга народу» пропонував правоохоронцям угоди сумнівної законності
    скріншот із відео

    Система чинної влади дала збій

    Нардеп-слуга Трухін, будучи за кермом напідпитку, намагався дати хабаря.

    А потім – залишити місце пригоди. Ні поліція, ні ДБР досі офіційно не дали навіть відповіді на елементарне питання – чи був він за кермом. Але «велюрова» система Зеленського дала збій – завдяки журналістам та чесним поліцейськими ми тепер знаємо правду.

    Негайна відставка Монастирського та притягнення до відповідальності партійного «гаманця» Трухіна – це мінімальний мінімум, який має гарантувати Зеленський.

    Інакше – співучасник саме він.

    Бо ніхто інший у країні монобільшості не може дати вказівку саботувати справу на всіх рівнях ганебного вибіркового Зе-правосуддя.

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    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВС ДТП відставка скандал поліція партія Слуга народу
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    ДТП із Трухіним: Зеленський має діяти негайно