Відбирав сумочки у жінок: в Одесі спіймали грабіжника
Затриманому загрожує до шести років в'язниці
У поліцію з різницею в добу звернулися дві жінки: одеситка і мешканка села Троїцьке. У обох в Суворовському районі один і той же за описом чоловік вирвав з рук сумочки і втік, заподіявши 8 тисяч і 3 тисячі гривень збитків.
Оперативники розшукали зловмисника протягом декількох днів. В ході слідчих дій було встановлено, що чоловік причетний до ще одного пограбування.
Поліцейські шукають його третю жертву, у якої він відібрав сумочку з телефоном. Все награбоване затриманий встиг здати в ломбард.
Вживаються заходи щодо повернення речей потерпілим. Злочинцеві загрожує від 4 до 6 років в'язниці.