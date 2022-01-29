  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Відбирав сумочки у жінок: в Одесі спіймали грабіжника

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відбирав сумочки у жінок: в Одесі спіймали грабіжника

    Затриманому загрожує до шести років в'язниці

    В Одесі затримали 33-річного грабіжника, який нападав на жінок і відбирав у них сумочки. Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

    У поліцію з різницею в добу звернулися дві жінки: одеситка і мешканка села Троїцьке. У обох в Суворовському районі один і той же за описом чоловік вирвав з рук сумочки і втік, заподіявши 8 тисяч і 3 тисячі гривень збитків.

    Оперативники розшукали зловмисника протягом декількох днів. В ході слідчих дій було встановлено, що чоловік причетний до ще одного пограбування.

    Поліцейські шукають його третю жертву, у якої він відібрав сумочку з телефоном. Все награбоване затриманий встиг здати в ломбард.

    Вживаються заходи щодо повернення речей потерпілим. Злочинцеві загрожує від 4 до 6 років в'язниці.

    Теги: пограбування чоловік ломбард
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відбирав сумочки у жінок: в Одесі спіймали грабіжника