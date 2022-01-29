Відбирав сумочки у жінок: в Одесі спіймали грабіжника

Затриманому загрожує до шести років в'язниці

В Одесі затримали 33-річного грабіжника, який нападав на жінок і відбирав у них сумочки. Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

У поліцію з різницею в добу звернулися дві жінки: одеситка і мешканка села Троїцьке. У обох в Суворовському районі один і той же за описом чоловік вирвав з рук сумочки і втік, заподіявши 8 тисяч і 3 тисячі гривень збитків.

Оперативники розшукали зловмисника протягом декількох днів. В ході слідчих дій було встановлено, що чоловік причетний до ще одного пограбування.

Поліцейські шукають його третю жертву, у якої він відібрав сумочку з телефоном. Все награбоване затриманий встиг здати в ломбард.

Вживаються заходи щодо повернення речей потерпілим. Злочинцеві загрожує від 4 до 6 років в'язниці.