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    В Одесі продовжує знижуватися захворюваність на ГРВІ та грип

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    У місті знизилася захворюваність на кишкові інфекції, ГРВІ та грип, захворюваність на кір залишається на високому рівні

    За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі продовжує демонструвати тенденцію до зниження. 

    Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    Минулого тижня на ГРВІ та грип захворіли 4936 одеситів, що на 3% нижче, ніж попереднього тижня. Із захворілих основна питома вага припадає на дітей у віці до 17-ти років - 65,7%. Основне зниження захворюваності відзначено серед дорослого населення - на 16,6% менше, порівняно з попереднім тижнем. 

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    Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знаходиться нижче за епідпоріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року. 

    За даними моніторингу вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу і вірусів негрипозної етіології. Переважають віруси грипу, з них А/H3N2 - 86,2% і А/H1N1 - 13,8%. 

    З урахуванням епідситуації, для запобігання поширенню грипу та ГРВІ наказом департаменту охорони здоров'я Одеської міськради з 20 грудня 2018 року введено обмежувальні заходи в міських лікувально-профілактичних установах, зокрема обмеження відвідування пацієнтів у стаціонарах. 

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