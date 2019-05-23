В Одесі провели акцію з популяризації вакцинації проти дифтерії і правця
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Одеські медики нагадують про важливість імунопрофілактики інфекційних захворювань і наявності вакцин у міських медзакладах
22 травня 2019 року департамент охорони здоров'я Одеської міської ради провів інформаційну акцію, спрямовану на популяризацію імунопрофілактики дифтерії та правця.
Була проведена колективна планова імунізація співробітників Центру первинної медико-санітарної допомоги №2, дитячої міської поліклініки №4 та міської поліклініки №6. Ці медзаклади розташовані поблизу один від одного на Маршала Говорова, а вакцинація проводилася в новій сімейній амбулаторії ЦПМСП №2.
Під час заходу були щеплені співробітники, які за календарем підлягали ревакцинації від дифтерії і правця. Вакцинація проти дифтерії та правця дорослих повинна проводитися кожні десять років.
У всіх Центрах сімейної медицини Одеси є достатня кількість вакцини АДП-М, яка закуплена Міністерством охорони здоров'я України за кошти державного бюджету, має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я та всі необхідні сертифікати якості. Щеплення від дифтерії і правця одесити можуть зробити безкоштовно в амбулаторії сімейної медицини у свого сімейного лікаря, з яким підписано декларацію.
«Медики, особливо сімейні лікарі, які працюють на первинній ланці, добре розуміють важливість профілактики та необхідність вакцинації від керованих інфекцій. Ми знаємо, що хворобу краще попередити, ніж лікувати, і закликаємо одеситів відповідально ставитися до свого здоров'я і своєчасно робити щеплення», - підкреслила заступник директора з медичного обслуговування населення ЦПМСД №2 Еллона Шілік.
Дифтерія і правець - смертельно небезпечні інфекційні захворювання.
Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, проявляється у вигляді ангіни, при якій у горлі утворюються плівки, що значно ускладнюють дихання. Спостерігаються підвищення температури до 38-40 С, слабкість, біль у горлі, утруднення при ковтанні, загальна інтоксикація з ураженням серцево-судинної і нервової систем.
Дифтерія без своєчасного введення протидифтерійної сироватки призводить до смерті близько 50% хворих, і навіть при введенні сироватки ризик смерті зберігається для ряду пацієнтів. За даними Міністерства охорони здоров'я, у 2018 році в Україні зафіксовано 9 випадків дифтерії. Під час епідемії дифтерії в Україні з 1991 по 1998 роки, викликаної низьким охопленням вакцинацією дітей і відсутністю ревакцинації дорослих, близько 20 тисяч українців захворіли на дифтерію і близько 700 осіб померли.
Правець передається при попаданні збудника в рану із забрудненою землею або зараженими предметами (цвяхи та ін.). При правці виникають сильні судоми, які супроводжуються важким болем у всьому тілі і можуть навіть призвести до перелому кісток. Смертність спостерігається у 80-85% випадків захворювання на правець. У 2018 році в Україні зареєстровано 17 випадків правця.
Своєчасна вакцинація від керованих інфекцій забезпечує імунний захист у разі контакту зі збудником захворювання. У лікувально-профілактичних закладах Одеси є вакцини від усіх захворювань, імунізація від яких включена в Національний календар щеплень.