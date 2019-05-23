В Одесі провели акцію з популяризації вакцинації проти дифтерії і правця



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Одеські медики нагадують про важливість імунопрофілактики інфекційних захворювань і наявності вакцин у міських медзакладах

22 травня 2019 року департамент охорони здоров'я Одеської міської ради провів інформаційну акцію, спрямовану на популяризацію імунопрофілактики дифтерії та правця.

Була проведена колективна планова імунізація співробітників Центру первинної медико-санітарної допомоги №2, дитячої міської поліклініки №4 та міської поліклініки №6. Ці медзаклади розташовані поблизу один від одного на Маршала Говорова, а вакцинація проводилася в новій сімейній амбулаторії ЦПМСП №2.

Під час заходу були щеплені співробітники, які за календарем підлягали ревакцинації від дифтерії і правця. Вакцинація проти дифтерії та правця дорослих повинна проводитися кожні десять років.

У всіх Центрах сімейної медицини Одеси є достатня кількість вакцини АДП-М, яка закуплена Міністерством охорони здоров'я України за кошти державного бюджету, має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я та всі необхідні сертифікати якості. Щеплення від дифтерії і правця одесити можуть зробити безкоштовно в амбулаторії сімейної медицини у свого сімейного лікаря, з яким підписано декларацію.

«Медики, особливо сімейні лікарі, які працюють на первинній ланці, добре розуміють важливість профілактики та необхідність вакцинації від керованих інфекцій. Ми знаємо, що хворобу краще попередити, ніж лікувати, і закликаємо одеситів відповідально ставитися до свого здоров'я і своєчасно робити щеплення», - підкреслила заступник директора з медичного обслуговування населення ЦПМСД №2 Еллона Шілік.