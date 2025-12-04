Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт

Через ворожий удар виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури

Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей

У ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждало шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами чиновника, зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено: двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.

Наслідки удару по місту 4 грудня фото: ДСНС

За попередньою інформацією, постраждало шестеро осіб, двох людей було врятовано із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, було надано психологічну допомогу.

Нагадаємо, вночі 4 грудня російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Через удари у Пересипському районі зникло світло

Як відомо, увечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували газову інфраструктуру України. Дрони вдарили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу.

До слова, ворог завдав чергового масованого удару безпілотниками по півдню Одещини. Ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.