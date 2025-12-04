Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт
Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей
У ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждало шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
За словами чиновника, зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено: двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.
За попередньою інформацією, постраждало шестеро осіб, двох людей було врятовано із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, було надано психологічну допомогу.
Нагадаємо, вночі 4 грудня російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Через удари у Пересипському районі зникло світло
Як відомо, увечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували газову інфраструктуру України. Дрони вдарили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу.
До слова, ворог завдав чергового масованого удару безпілотниками по півдню Одещини. Ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
