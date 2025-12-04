Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт
Через ворожий удар виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури
фото: ДСНС

Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей

У ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждало шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами чиновника, зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено: двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.

Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт фото 1
Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт фото 2
Наслідки удару по місту 4 грудня
Наслідки удару по місту 4 грудня
фото: ДСНС

За попередньою інформацією, постраждало шестеро осіб, двох людей було врятовано із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, було надано психологічну допомогу.

Нагадаємо, вночі 4 грудня російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Через удари у Пересипському районі зникло світло

Як відомо, увечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували газову інфраструктуру України. Дрони вдарили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу.

До слова, ворог завдав чергового масованого удару безпілотниками по півдню Одещини. Ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент наголосив на необхідності посилення захисту та тиску на Росію
Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський
29 листопада, 10:35
Фахівці «Київтеплоенерго» працювали цілодобово, щоб відновити опалення для киян
Усі будинки Києва, що залишалися без опалення через обстріли, знову отримали тепло
27 листопада, 00:49
Перевізники вже працюють над відновленням роботи
Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі
25 листопада, 14:54
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
25 листопада, 11:18
Окупанти атакували Запоріжжя
Окупанти вдарили по Запоріжжю: п'ятеро загиблих
21 листопада, 00:30
Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували
Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу
9 листопада, 08:56
Наразі частина Білгорода знеструмлена
У Білгороді масштабний блекаут: тисячі росіян сидять без світла
8 листопада, 20:33
Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
7 листопада, 00:46
Новонароджений Назар у лікарні
Сина загиблої під час обстрілу Києва жінки визнано сиротою. Батько у суді боротиметься за дитину
4 листопада, 13:06

Новини

Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт
Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
Вбивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних тимчасово арештовано
Вбивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних тимчасово арештовано
На Одещині пошкоджено енергооб’єкт через атаку РФ
На Одещині пошкоджено енергооб’єкт через атаку РФ
Окупанти вдарили по енергетиці Одещини
Окупанти вдарили по енергетиці Одещини
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua