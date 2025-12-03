Головна Одеса Новини
Вбивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних тимчасово арештовано

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вбивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних тимчасово арештовано
Суд застосував до обох підозрюваних тимчасовий арешт строком на 40 діб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Компетентні органи Австрії підозрюють двох чоловіків у вбивстві 21-річного українця

Київський районний суд міста Одеси застосував тимчасовий арешт до двох підозрюваних у вбивстві 21-річного українця у м. Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

«Компетентні органи Австрії підозрюють двох чоловіків в тому, що вони силоміць затягнули потерпілого в автомобіль та, зачинивши його там на чотири години, змусили перерахувати значну суму коштів з його крипторахунку на рахунок іншої особи. Після цього підозрювані облили потерпілого бензином та підпалили його разом з автомобілем. В результаті вказаних дій потерпілий помер», – йдеться у повідомленні.

Розглянувши клопотання правоохоронців, суд застосував до обох підозрюваних тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про їх видачу для притягнення до кримінальної відповідальності на території Австрії.

Нагадаємо, у Відні, у згорілому легковому автомобілі, було виявлено тіло 21-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Інцидент стався в ніч на середу, 26 листопада, в районі Донауштадт. Місцевий житель побачив палаючий автомобіль і викликав екстрені служби. Пожежники загасили вогонь, і на задньому сидінні авто було знайдено тіло чоловіка.

За даними «Суспільного», загиблий 21-річний юнак, тіло якого виявили у згорілому авто, імовірно, є сином заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна.

Згодом в Одесі затримали двох чоловіків, підозрюваних у жорстокій розправі над 21-річним чоловіком, чиє обгоріле тіло знайшли всередині спаленого автомобіля у Відні. Австрійські слідчі вважають, що мотивом злочину була спроба заволодіти його криптовалютними коштами.

