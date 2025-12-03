Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині пошкоджено енергооб’єкт через атаку РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині пошкоджено енергооб’єкт через атаку РФ
Рятувальники ліквідували займання на місці влучання
фото: ДСНС (ілюстративне)

Унаслідок обстрілу поранення отримав працівник енергопідприємства

У ніч на 3 грудня в Одеському районі виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено енергообладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу», – зазначив він.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки. «Правоохоронці фіксують черговий злочин РФ проти мирного населення Одещини», – додав чиновник.

Нагадаємо, російські загарбники атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. У результаті удару безпілотниками по Тернівці Павлоградського району загинули двоє чоловіків віком 43 і 50 років. Ще троє осіб постраждали – вони госпіталізовані.

Як відомо, увечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували газову інфраструктуру України. Дрони вдарили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу.

До слова, ворог завдав чергового масованого удару безпілотниками по півдню Одещини. Ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Читайте також:

Теги: обстріл Одещина енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Савченко підкреслила, що податкові стимули вже діють для енергоефективного обладнання
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
9 листопада, 14:20
Від початку року загарбники скинули близько 40 тис. авіабомб
Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні
4 листопада, 12:07
Окупанти атакували Запоріжжя
Окупанти вдарили по Запоріжжю: п'ятеро загиблих
21 листопада, 00:30
ДТЕК працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну
Відновлення енергетики – інвестможливость для Європи, – ДТЕК на Міжнародній кліматичній конференції
16 листопада, 16:20
Росія масовано атакувала Київщину: постраждала 14-річна дівчинка
Росія масовано атакувала Київщину: постраждала 14-річна дівчинка
25 листопада, 03:29
Кадри наслідків атаки на Київ. 29 листопада
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва
29 листопада, 04:47
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
1 грудня, 01:42
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
4 листопада, 19:11
Рятувальники оперативно локалізували займання
Нічний удар по Одещині: є постраждалий, пошкоджено об’єкт енергетики (фото)
14 листопада, 08:56

Новини

На Одещині пошкоджено енергооб’єкт через атаку РФ
На Одещині пошкоджено енергооб’єкт через атаку РФ
Окупанти вдарили по енергетиці Одещини
Окупанти вдарили по енергетиці Одещини
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
У центрі Одеси обвалився балкон із людьми
У центрі Одеси обвалився балкон із людьми

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua