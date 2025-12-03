На Одещині пошкоджено енергооб’єкт через атаку РФ

Унаслідок обстрілу поранення отримав працівник енергопідприємства

У ніч на 3 грудня в Одеському районі виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено енергообладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу», – зазначив він.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки. «Правоохоронці фіксують черговий злочин РФ проти мирного населення Одещини», – додав чиновник.

Нагадаємо, російські загарбники атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. У результаті удару безпілотниками по Тернівці Павлоградського району загинули двоє чоловіків віком 43 і 50 років. Ще троє осіб постраждали – вони госпіталізовані.

Як відомо, увечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували газову інфраструктуру України. Дрони вдарили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу.

До слова, ворог завдав чергового масованого удару безпілотниками по півдню Одещини. Ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.