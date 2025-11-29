Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень

У соцмережах поширюються повідомлення про нібито знущання над курсантом з боку сержантів та бездіяльність офіцерів

У Військовій академії в Одесі з’ясовують обставини загибелі першокурсника, якого 26 листопада 2025 року знайшли мертвим за межами розташування підрозділу. Про інцидент повідомили в навчальному закладі, де наразі триває службове розслідування, пише «Главком».

За попередньою кваліфікацією правоохоронців, ідеться про самогубство. Водночас слідчі перевіряють версію можливого перевищення службових повноважень. У разі підтвердження цих фактів, запевняють в академії, усі причетні понесуть відповідальність згідно із законом.

Керівництво академії зазначає, що вже підготовлена низка кадрових рішень за результатами попередньої перевірки. Деталі цих рішень та конкретні висновки розслідування поки не розголошуються.

На тлі трагедії в соцмережах поширюються повідомлення про нібито знущання над курсантом з боку сержантів та бездіяльність офіцерів. Офіційно ці твердження поки не підтверджені – слідство триває.

Нагадаємо, за три дні загинули двоє курсантів Академії прикордонної служби ім. Хмельницького. 17 квітня вистрілив собі в голову 20-річний Олег Лопата. А вже 19 квітня поблизу пункту «Вашківці» на кордоні з Молдовою застрелився 18-річний Богдан Решетар. В обох випадках – постріл у голову з автомата, офіційна версія – самогубство.