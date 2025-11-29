Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
фото з відкритих джерел

У соцмережах поширюються повідомлення про нібито знущання над курсантом з боку сержантів та бездіяльність офіцерів

У Військовій академії в Одесі з’ясовують обставини загибелі першокурсника, якого 26 листопада 2025 року знайшли мертвим за межами розташування підрозділу. Про інцидент повідомили в навчальному закладі, де наразі триває службове розслідування, пише «Главком».

За попередньою кваліфікацією правоохоронців, ідеться про самогубство. Водночас слідчі перевіряють версію можливого перевищення службових повноважень. У разі підтвердження цих фактів, запевняють в академії, усі причетні понесуть відповідальність згідно із законом.

Керівництво академії зазначає, що вже підготовлена низка кадрових рішень за результатами попередньої перевірки. Деталі цих рішень та конкретні висновки розслідування поки не розголошуються.

На тлі трагедії в соцмережах поширюються повідомлення про нібито знущання над курсантом з боку сержантів та бездіяльність офіцерів. Офіційно ці твердження поки не підтверджені – слідство триває.

Нагадаємо, за три дні загинули двоє курсантів Академії прикордонної служби ім. Хмельницького. 17 квітня вистрілив собі в голову 20-річний Олег Лопата. А вже 19 квітня поблизу пункту «Вашківці» на кордоні з Молдовою застрелився 18-річний Богдан Решетар. В обох випадках – постріл у голову з автомата, офіційна версія – самогубство.

Теги: слідство розслідування самогубство знущання Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвал балкона стався 25 листопада на третьому поверсі будинку на Новосельського, 91
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
26 листопада, 14:29
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
25 листопада, 13:31
Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі
У Києві поліція затримала трьох молодиків за підозрою у побитті ветерана
18 листопада, 12:42
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
13 листопада, 08:57
У записах, оприлюднених НАБУ і САП, Міндіч, фігурант розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, обговорював «консервацію» цього будівництва, в яке щомісяця вкладалися сотні тисяч доларів
Будівництво у Козині, обговорюване у «плівках Міндіча», пов'язане з Чернишовим: розслідування
12 листопада, 14:22
Суд наклав арешт на вилучену продукцію, завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
11 листопада, 10:52
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою
6 листопада, 00:36
За словами зоопсихологині, кадри з твариною свідчать про те, кіт перебуває в страху
У мережі завірусилося відео, на якому дитина розмальовує кота фломастерами. Реакція поліції та зоозахисників
3 листопада, 13:46
Євген Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях
Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави у справі про СЗЧ
31 жовтня, 16:36

Новини

Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
Смерть курсанта в Одесі: розслідується можливе знущання та перевищення повноважень
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
У центрі Одеси обвалився балкон із людьми
У центрі Одеси обвалився балкон із людьми
За хабарі ухвалювали «потрібні» рішення в судах. В Одесі викрито суддю та адвокатку
За хабарі ухвалювали «потрібні» рішення в судах. В Одесі викрито суддю та адвокатку
Одещина: уночі окупанти вдарили по портовій інфраструктурі
Одещина: уночі окупанти вдарили по портовій інфраструктурі

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua