Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
фото з відкритих джерел

У Пересипському районі розгорілася сильна пожежа та постраждали житлові будинки

Вночі 4 грудня російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Через удари у Пересипському районі зникло світло, пише «Главком».

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Поскоті (житловий район на півночі Одеси, у Пересипському районі – «Главком») є прильоти внаслідок ударів БпЛА. Там розгорілася сильна пожежа та постраждали житлові будинки. 

Крім того, внаслідок атаки у Пересипському районі зникло світло. Ймовірно, вночі відновлення не буде.

Як відомо, російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. 

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Також у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання. 

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів. 

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

