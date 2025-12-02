Головна Одеса Новини
Окупанти вдарили по енергетиці Одещини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти вдарили по енергетиці Одещини
Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру на півдні Одещини
фото: Олег Кіпер

Через ворожу атаку було пошкоджено енергетичний об’єкт

Уночі ворог завдав чергового масованого удару ударними безпілотниками по півдню Одещини. Ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами посадовця, унаслідок атаки постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору. «Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», – каже він.

Чиновник додав, що на місці працює міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах. Крім того, розгорнуто 11 пунктів незламності для надання допомоги населенню.

За словами пресслужби ДТЕК, через ворожий удар 36,3 тис. родин тимчасово без світла. 8 тис. родин вдалося перепідключити за резервними схемами. «Енергетики вже працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок 1 грудня були зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

