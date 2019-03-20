У Сумах через кір померла породілля



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Скріншот з відео ТСН

Попередня причина смерті – тяжка форма хвороби на кір ускладнена пневмонією

Хвора на кір жінка, яка 14 березня народила немовля у Сумському обласному перинатальному центрі, померла сьогодні вранці. Про це повідомили головна інфекціоністка Сумщини Ірина Троцька, передає УНН.

Жінка померла сьогодні, о 8:45 ранку. Попередня причина смерті – тяжка форма хвороби на кір. Ускладнена пневмонією.

Як повідомив начальник Управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергія Бутенко 24-річна жінка надійшла до перинатального центру минулої середи. Вона перебувала на 39-тижні вагітності. 14 березня вона народила немовля. Весь цей час вона перебувала в окремому боксі.

«У пятницю (15 березня, – ред.) у неї лабораторно підтвердили кір», - повідомив чиновник. Після погіршення стану породіллі у неї діагностували двосторонню пневмонію. Був скликаний консиліум лікарів, породілля отримала все необхідне лікування, однак вранці 20 березня стан її погіршився. Реанімаційні заходи не дали результатів і жінка померла.

Новонароджена дитина перебуває у лікарні. Наразі у дитини відсутні ознаки захворювання на кір, однак, інкубаційний період хвороби може тривати до трьох тижнів.

За неофіційною інформацію, покійна належала до ромської громади Буринського району області.

19 березня повідомлялось, що у Львові через кір помер дворічний хлопчик.

У Рівненській області 16 березня від ускладнень кору померла дитина.

Нагадаємо, станом на 18 березня повідомлялось, що всього з початку 2019 року від ускладнень кору померли 11 осіб.