На Одещині немовля впало у відро з окропом. Медики борються за життя дитини



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Поряд із дитиною цілодобово сидить його мама, яка картає себе за те, що не догледіла за малюком. Поліція кваліфікує інцидент як нещасний випадок

На Одещині малюк упав у відро з окропом, коли батьки збиралися його купати. З опіками 80% тіла малюка терміново шпиталізували.

11-місячний Данилко вже не має сил плакати від болю – організм дуже ослаб унаслідок масштабного опіку. У неділю ввечері його батьки готували ванночку, щоби скупати двох старших діток-школярів та малюка, та принесли відро окропу.

«У нас дитина гіперактивна – вона в цей час гралася на ліжку і залізала на столик. І тут шкереберть ось так от у нас на очах летить», - розповідає мати малюка Тетяна Черненко.

Батьки миттєво витягли сина з відра, але окріп сильно пошкодив шкіру. Викликана швидка відвезла малюка в обласний центр. Лікарі його стан називають украй тяжким, прогнозів ніяких не дають.

«Навіть один відсоток небезпечний, а 80 – це серйозний опік. Це можлива інвалідність, усе, що завгодно. Але на цей момент медикаментами він забезпечений, волонтерам велика подяка», - каже головний лікар одеського обласного клінічного медцентру Вадим Шухтін.

За долею хлопчика стежать чи не всі жителі його рідного села, на магазинах світлини Данилка, люди скрізь збирають гроші, щоби допомогти багатодітній родині.

«Нормальна родина, дітки нормальні, от із моїми онуками граються весь час. Я навіть не могла собі уявити, що таке може трапитися», - каже сусідка Інна Гончарук.

Лікарі намагаються стабілізувати стан дитини та сподіваються на імунітет сильний. Тільки-но дозволять показники, Данилка одразу транспортують у столицю – до спеціалізованої опікової клініки.

Джерело: ТСН