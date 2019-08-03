  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі п'яний чоловік кинув з вікна багатоповерхівки гранату

    • Розсилка
    В Одесі п'яний чоловік кинув з вікна багатоповерхівки гранату

    Під час огляду оселі чоловіка поліцією вилучено ще декілька предметів, схожих на гранати

    У Київському районі Одеси п'яний чоловік кинув з вікна багатоповерхівки гранату, на щастя, ніхто не постраждав.

    Про це повідомляє поліція Одеської області.

    Зазначається, що отримавши повідомлення про те, що місцевий житель з вікна будинку кинув гранату, слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце.

    «Під час огляду місця події вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал. Поліцією встановлено особу, причетну до вказаного правопорушення», - йдеться у повідомленні.

    Попередньо встановлено, що 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі кинув вказаний предмет. Завдяки щасливому випадку, вибух не відбувся і ніхто не постраждав.

    Під час огляду оселі чоловіка поліцією вилучено ще декілька предметів, схожих на гранати.

    За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.

    Читайте також
    вибух кримінал Одещина слідство поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ