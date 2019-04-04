У Чорноморськ з Єгипту прибув величезний пором з новими авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Величезний автопором Suzuka Express прибув днями в порт Чорноморськ з єгипетської Александрії

Як повідомили в Адміністрації морських портів, судно доставило в Україну велику партію нових автомобілів - 780 одиниць.

АМПУ нагадує, що Чорноморськ є єдиним портом країни, які мають Мультимодальний термінал, здатний приймати автопароми такого класу, як «Suzuka Express», а також різні види накатних вантажів, в тому числі і негабаритну накатну техніку.

В даний час в порт на постійній основі - два рази на місяць - заходять ро-ро суду ( «ролкери» - суду для перевезення накатних вантажів, колісної техніки) Neptune line: Neptune Okeanis і Neptune Thelesis. Автопороми класу Suzuka Express заходять в український порт у залежності від накопиченої для українських компаній партії накатних вантажів.

В середньому порт Чорноморськ обробляє приблизно 2 тис. Одиниць автотехніки на місяць. Тому один захід судна Ролкер такого класу забезпечує виконання майже третини місячного плану по цьому виду вантажів.

Всього за перший квартал поточного року через Мультимодальний термінал порту пройшло 5165 одиниць автотехніки, з них в березні 2019 року - 2354 одиниці.

Джерело: Думская