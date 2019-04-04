15 тисяч квітів прикрасять клумби біля обеліска «Крила Перемоги»



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Одеські озеленювачі висаджують весняні квіти на міських клумбах

3 квітня 2019 року, одеські озеленювачі приступили до робіт з висадження весняних квітів на міських клумбах. Першою буде прикрашена площа Десятого квітня. Тут на клумбах, розташованих навколо обеліска «Крила Перемоги», планується висадити 15 тисяч квітів віоли та маргариток - це 300 кв. м квітників.

Також уже висаджені весняні квіти в дендропарку Перемоги, Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, Олексіївському сквері і біля пам'ятника Суворову.

Всього, за винятком площі Десятого квітня, уже висаджено 410 кв. м квітів. Весною 2019 року на одеських клумбах планується висадити 250 тисяч штук весняних квітів. Загальна площа висаджених весінників складе близько 10 тисяч кв. м.

Крім того, озеленювачі КП «Міськзелентрест» продовжують висадження дерев великого розміру в центрі Одеси. Так, сьогодні були висаджені 3 липи по вул. Дерибасівській і 3 клени на Соборній площі.

Виконання зазначених робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.